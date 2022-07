Olanda, polizia ‘recluta’ turisti in partenza: “Segnalate criminali in fuga all’estero” (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – La polizia olandese ‘recluta’ i turisti in partenza per l’estero esortandoli a tenere gli occhi bene aperti una volta raggiunta la destinazione di arrivo e a segnalare l’eventuale presenza nel paese di criminali ricercati dalla giustizia del paese e verosimilmente riparati all’estero: da oggi al 31 luglio negli aeroporti di Schiphol, Eindhoven e Rotterdam verranno esibite su maxischermi le fotografie di otto criminali ricercati e condannati a pene di reclusione di quattro anni o più per reati che vanno dalla rapina a mano armata all’omicidio. Uno di questi ricercati è stato condannato all’ergastolo. polizia e procura sperano in questo modo di riuscire a localizzare qualcuno di questi ‘most wanted’, impresa non facile per le forze ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Laolandeseinper l’estero esortandoli a tenere gli occhi bene aperti una volta raggiunta la destinazione di arrivo e a segnalare l’eventuale presenza nel paese diricercati dalla giustizia del paese e verosimilmente riparati: da oggi al 31 luglio negli aeroporti di Schiphol, Eindhoven e Rotterdam verranno esibite su maxischermi le fotografie di ottoricercati e condannati a pene di reclusione di quattro anni o più per reati che vanno dalla rapina a mano armata all’omicidio. Uno di questi ricercati è stato condannato all’ergastolo.e procura sperano in questo modo di riuscire a localizzare qualcuno di questi ‘most wanted’, impresa non facile per le forze ...

