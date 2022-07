Napoli, Ostigard si presenta: “E’ un sogno essere qui. Non sono qui per sostituire Koulibaly” (Di lunedì 18 luglio 2022) Leo Ostigard, nuovo acquisto del Napoli, dopo i test fisici svolti oggi a Dimaro, è intervenuto in conferenza stampa: “Conosco la Serie A perché ho giocato un anno al Genoa, ma il Napoli è diverso: ho rifiutato altro offerte perché è un grande sogno per me essere qui. L’anno scorso ho giocato sia a destra che a sinistra, posso giocare dove vuole il mister. Non ci sono differenze per me”. Poi ha continuato: “Non sono venuto per sostituire Koulibaly, ma cercherò di essere me stesso e di dare il massimo. L’obiettivo è vincere quante più partite possibili”. Sul numero ha concluso: “Non l’ho ancora scelto”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 luglio 2022) Leo, nuovo acquisto del, dopo i test fisici svolti oggi a Dimaro, è intervenuto in conferenza stampa: “Conosco la Serie A perché ho giocato un anno al Genoa, ma ilè diverso: ho rifiutato altro offerte perché è un grandeper mequi. L’anno scorso ho giocato sia a destra che a sinistra, posso giocare dove vuole il mister. Non cidifferenze per me”. Poi ha continuato: “Nonvenuto per, ma cercherò dime stesso e di dare il massimo. L’obiettivo è vincere quante più partite possibili”. Sul numero ha concluso: “Non l’ho ancora scelto”. SportFace.

