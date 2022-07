Milan, in attesa di Renato Sanches Pioli studia Pobega: il centrocampista tuttofare che vuole scalare le gerarchie (Di lunedì 18 luglio 2022) Con l'addio di Franck Kessié, passato al Barcellona e l'attesa prolungata per Renato Sanches, che ancora deve sciogliere le... Leggi su calciomercato (Di lunedì 18 luglio 2022) Con l'addio di Franck Kessié, passato al Barcellona e l'prolungata per, che ancora deve sciogliere le...

Pubblicità

PietroMazzara : Più dei due gol di #Giroud, di un #Rebic che sembra un altro, ieri è stata impressionante la mentalità del #Milan.… - ElevenSportsIT : IL SALUTO DI DE KETELAERE ?? Il #ClubBrugge vince la #Supercoppa contro il #Gent. Grande attesa per #DeKetelaere, pr… - cmdotcom : #Milan, in attesa di #Sanches, #Pioli studia #Pobega: il centrocampista tuttofare che vuole scalare le gerarchie - sportli26181512 : Milan, in attesa di Renato Sanches Pioli studia Pobega: il centrocampista tuttofare che vuole scalare le gerarchie:… - errore4_04 : RT @FeliceRaimondo: Per questo motivo chi si muove lo fa prima di tutto con prestiti o parametri zero. Ossia con operazioni che non richied… -