Meloni “Arriverà il giorno in cui il Pd dovrà fare i conti con gli italiani” (Di lunedì 18 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Appelli, ripensamenti, suppliche e giravolte: per paura di esser sconfitta, la sinistra è disposta a tutto pur di scongiurare il ritorno al voto. Possono fuggire quanto vogliono, Arriverà presto il giorno in cui dovranno fare i conti col giudizio degli italiani”. Così su Facebook la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Appelli, ripensamenti, suppliche e giravolte: per paura di esser sconfitta, la sinistra è disposta a tutto pur di scongiurare il ritorno al voto. Possono fuggire quanto vogliono,presto ilin cui dovrannocol giudizio degli”. Così su Facebook la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

gladiatoremassi : RT @scenarpolitici: A #Malta la benzina costa 1.3€ in Italia grazie a #draghi, #meloni, #letta e ai loro amici petrolieri, ci costa 2.3€ pe… - GiorgiaPremier : RT @vocedelpatriota: Crisi di Governo, Meloni: arriverà il giorno in fare i conti col giudizio degli italiani - maurofodaroni : Giorgia #Meloni: “Il giorno del giudizio arriverà presto”. Convertitevi e credete in “Io sono Giorgia”. #crisidigoverno - gjscco : RT @scenarpolitici: A #Malta la benzina costa 1.3€ in Italia grazie a #draghi, #meloni, #letta e ai loro amici petrolieri, ci costa 2.3€ pe… - Pinosuma1 : @PoliticaPerJedi Che hai fumato oggi.. La Meloni non arriverà prima, perché al voto la mano trema.. Le Pen docet -