Marracash | “Insostenibile che possano esistere Chiara Ferragni e gente poverissima”

(Di lunedì 18 luglio 2022), nome d’arte di Fabio Bartolo Rizzo, è il primo rapper a vincere la targa Tenco per il miglior album Perizona Magazine.

Pubblicità

telodogratis : Marracash: “Ferragni chiede più sicurezza? Fa bene, ma è insostenibile che esistano lei e gente poverissima” - LIRRIVERENTE3 : Cosa la preoccupa? «L’ingiustizia sociale. Abbiamo uno stile di vita insostenibile, un sistema economico da mettere… - peterkama : Cosa la preoccupa? «L’ingiustizia sociale. Abbiamo uno stile di vita insostenibile, un sistema economico da mettere… -

Today.it

Secondoil nostro stile di vita è, e il nostro sistema economico è da mettere in discussione. Chiara Ferragni fa bene a chiedere più sicurezza al sindaco di Milano ma", ...si è limitato a dire come ripreso da Today : 'Abbiamo uno stile di vita, un sistema economico da mettere in discussione. Chiara chiede più sicurezza al sindaco di Milano. E fa ... Marracash: "Ferragni chiede più sicurezza Fa bene, ma è insostenibile che esistano lei e gente poverissima" Marracash commenta le parole di Chiara Ferragni e la sua denuncia su Milano al sindaco Sala dopo il precedente su Fedez.Il rapper Marracash ha parlato del recente sfogo di Chiara Ferragni a proposito della sicurezza della città di Milano.