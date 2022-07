LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Gebreslase attacca a 1,5 km dalla fine! (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 17.33 RETTILINEO FINALE PER Gebreslase! 17.32 Gebreslase rinforza l’andatura! Sta finendo alla grandissima l’etiope, sembra sia ancora fresca. 17.31 Gebreslase attacca! Non molla Korir ma ha perso una decina di metri. 17.30 Sempre appaiate Korir e Gebreslase! Mancano 2000 metri alla fine della maratona. 17.28 Salpeter saluta Weldu e vola verso la medaglia di bronzo. 17.26 Mancano tre chilometri al termine! 17.24 Rifornimento per Gebreslase che perde qualche metro, ma rientra immediatamente su Korir. 17.21 Tanui è quinta, ma non ha ancora mollato la presa per il terzo posto. 17.19 Salpeter sta finendo in crescendo, ma è quasi ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE17.33 RETTILINEO FINALE PER! 17.32rinforza l’andatura! Sta finendo alla grandissima l’etiope, sembra sia ancora fresca. 17.31! Non molla Korir ma ha perso una decina di metri. 17.30 Sempre appaiate Korir e! Mancano 2000 metri alla fine della maratona. 17.28 Salpeter saluta Weldu e vola verso la medaglia di bronzo. 17.26 Mancano tre chilometri al termine! 17.24 Rifornimento perche perde qualche metro, ma rientra immediatamente su Korir. 17.21 Tanui è quinta, ma non ha ancora mollato la presa per il terzo posto. 17.19 Salpeter sta finendo in crescendo, ma è quasi ...

