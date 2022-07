Intel | più di mezzo secolo fa la nascita della multinazionale dell’innovazione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 18 luglio 2022) Il 18 Luglio 1968 nacque l’aziendaCorporation a Santa Barbara (California). Si tratta di unache produce attualmente microprocessori, dispositivi a semiconduttore, chip per schede video, chipset per motherboard (scheda madre) e molti altri circuiti. : storia Nel 1968 Robert Noyce e Gordon Moore fondarono la Integrated Electronics Corporation, dopo denominata semplicemente “Corporation”. Negli anni Settanta divenne leader nella produzione di memorie come la DRAM, SRAM e ROM. La prima rivoluzione ci fu nel 1971, quando fu costruito il primo microprocessore denominato “4004”. Solo due anni più tardi le vendite aggirarono intorno ai 66 milioni di dollari. Dieci anni più tardi Andy Grove, il presidente dell’azienda, decise di rendere reale e dunque concretizzare l’avanzamento verso ...