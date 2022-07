Infortunio alle Fonti Pineta di Clusone: grave un autotrasportatore, arriva l’elisoccorso (Di lunedì 18 luglio 2022) Clusone. Infortunio sul lavoro alle Fonti Pineta di Clusone, nella tarda mattinata di lunedì 18 luglio. Un autotrasportatore di 54 anni, dipendente di una delle ditte di logistica delle quali si serve l’azienda, è rimasto gravemente ferito durante le operazioni di carico. La sponda del tir che stava sganciando gli è avvertitamente finita addosso, provocandogli un trauma cranico. Subito sono stati allertati i soccorsi e in viale Europa è arrivata dapprima un’ambulanza e poco dopo, nel prato nei pressi della ditta che produce acqua minerale, è atterrato l’elisoccorso del 118. Il 54enne è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto anche i carabinieri della ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 18 luglio 2022)sul lavorodi, nella tarda mattinata di lunedì 18 luglio. Undi 54 anni, dipendente di una delle ditte di logistica delle quali si serve l’azienda, è rimastomente ferito durante le operazioni di carico. La sponda del tir che stava sganciando gli è avvertitamente finita addosso, provocandogli un trauma cranico. Subito sono statirtati i soccorsi e in viale Europa èta dapprima un’ambulanza e poco dopo, nel prato nei pressi della ditta che produce acqua minerale, è atterratodel 118. Il 54enne è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto anche i carabinieri della ...

Pubblicità

FCassone74it : mister Jacobs, i migliori auguri. però vorrei segnalarle che molti profili di no vax che sciacallano sul suo infort… - NotizieTg : 100 metri, Marcell Jacobs dà forfait 1.45 Forfait di Marcell Jacobs alle semifinali dei 100 metri dei Mondiali di… - PLWilds : RT @paoloMCMLII: @carmelodipaola ..per mia esperienza ti assicuro che tutti coloro che si sono proiettati a seguire la carriera sindacale… - alessandro613 : RT @paoloMCMLII: @carmelodipaola ..per mia esperienza ti assicuro che tutti coloro che si sono proiettati a seguire la carriera sindacale… - TignolaEA : @RaffaeleDSa Ma anche tu sei in fissa con Dybala? È un mezzo giocatore, uno che non ha mai fatto la differenza. E n… -