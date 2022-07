Pubblicità

Gazzetta di Parma

L'della Francia e l'del centro e del sud, Londra compresa, da oggi vengono progressivamente investite da un'ondata di caldo rovente, che porterà temperature di oltre 40 gradi, che per ...... dal sud alla Galizia, nell'estremo nord -, dove le fiamme hanno distrutto circa 4.500 ettari. Il Met ha comunicato che nel sud dell'le temperature potrebbero superare i 40 gradi ... In Inghilterra e ovest Francia arriva l'ondata rovente, 40 gradi L'ovest della Francia e l'Inghilterra del centro e del sud, Londra compresa, da oggi vengono progressivamente investite da un'ondata di caldo rovente, che porterà temperature di oltre 40 gradi, che pe ...Fra poche ore, entrambi i Paesi saranno investiti da un'ondata di calore che porterà temperature di oltre 40 gradi – Per il Regno Unito sarà un record assoluto ...