Giuntoli spiazza tutti su Dybala | “Come è andata realmente!”

(Di lunedì 18 luglio 2022) Pauloè un nuovo giocatore della Roma. Si attende soltanto l’ufficialità, ma ormai è tutto fatto. Tuttavia, però, fino alla serata di ieri ricordiamo che, oltre i giallorossi, a contendersi la Joya ci ha pensato anche il Napoli. Per i partenopei, ovviamente, la trattativa non èa buon fine. A spiegarci qualche dettaglio in più, però, ci ha pensato il ds del club azzurro, Cristiano, che nella conferenza stampa odierna ha fatto chiarezza totale. Queste, di seguito, sono state le parole rilasciate da: “Abbiamo parlato con gli agenti di, ma abbiamo capito che per noi non era un’opportunità. Il mister ha detto che vorrebbe fare il 4-3-3 enon era un’opportunità per questo modulo. Il mercato è lungo e cerchiamo di sfruttare le ...

Ma il sondaggio Acerbi serve al club per non restare spiazzato se non andassero in porto altre trattative” Tra i nomi in ballo anche quello del difensore della Lazio Francesco Acerbi. Parliamo di un c ...C’è qualcosa di vero dietro le voci che vorrebbero un interessamento finora smentito e malcelato degli azzurri per l’argentino Nel ...