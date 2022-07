GF Vip 7, partecipazione compromessa: Mediaset non la vuole (Di lunedì 18 luglio 2022) Il Grande Fratello Vip sembra aver ritirato la collaborazione, Mediaset non vuole confermare il contratto: problemi per Alfonso Signorini Alfonso-Signorini (GF-Vip)Il reality tv più atteso di sempre continua con le trattative. Parliamo proprio del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e della sua settima edizione. Mediaset a quanto pare potrebbe far saltare delle partecipazioni che il conduttore aveva già confermato ai follower. Come già sappiamo è proprio Alfonso che ogni settimana tira fuori un nome diverso di un concorrente confermato. Tra i primi nomi sono venuti fuori in particolare quello di Ginevra Lamborghini e quello di Pamela Prati. Il conduttore si sta divertendo a condividere degli indizi per far scoprire al pubblico, man a mano, quali saranno i concorrenti che a settembre verranno chiusi nella casa più spiata d’Italia. ... Leggi su direttanews (Di lunedì 18 luglio 2022) Il Grande Fratello Vip sembra aver ritirato la collaborazione,nonconfermare il contratto: problemi per Alfonso Signorini Alfonso-Signorini (GF-Vip)Il reality tv più atteso di sempre continua con le trattative. Parliamo proprio del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e della sua settima edizione.a quanto pare potrebbe far saltare delle partecipazioni che il conduttore aveva già confermato ai follower. Come già sappiamo è proprio Alfonso che ogni settimana tira fuori un nome diverso di un concorrente confermato. Tra i primi nomi sono venuti fuori in particolare quello di Ginevra Lamborghini e quello di Pamela Prati. Il conduttore si sta divertendo a condividere degli indizi per far scoprire al pubblico, man a mano, quali saranno i concorrenti che a settembre verranno chiusi nella casa più spiata d’Italia. ...

