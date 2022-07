Finale salto in alto con Gianmarco Tamberi stanotte in tv: orario e diretta streaming Mondiali atletica Eugene 2022 (Di lunedì 18 luglio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta la Finale del salto in alto valida per i Mondiali di atletica 2022 in corso a Eugene. In pedana il campione olimpico in carica Gianmarco Tamberi, che non è al meglio ma proverà comunque a salire sul podio. Dopo aver superato le qualificazioni per il rotto della cuffia, l’azzurro è concentrato esclusivamente sulla Finale e tenterà di spingersi oltre i suoi limiti. Conquistare una medaglia non sarà facile, ma Gimbo ha sicuramente le qualità per farcela. Appuntamento alle ore 02:45 della notte tra lunedì 18 e martedì 19 luglio. L’evento verrà trasmesso in chiaro sui canali Rai oppure via satellite su Sky Sport Arena, oltre ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 luglio 2022) L’e le indicazioni per vedere inladelinvalida per idiin corso a. In pedana il campione olimpico in carica, che non è al meglio ma proverà comunque a salire sul podio. Dopo aver superato le qualificazioni per il rotto della cuffia, l’azzurro è concentrato esclusivamente sullae tenterà di spingersi oltre i suoi limiti. Conquistare una medaglia non sarà facile, ma Gimbo ha sicuramente le qualità per farcela. Appuntamento alle ore 02:45 della notte tra lunedì 18 e martedì 19 luglio. L’evento verrà trasmesso in chiaro sui canali Rai oppure via satellite su Sky Sport Arena, oltre ...

Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Mondiali di atletica 18 luglio: De Grasse non correrà i 200, salta la sfida con Tortu. Stanotte Tamberi nella finale del sa… - giulia4880 : RT @atleticaitalia: ???? ?????????? ???? ?????????? ?? ???? Alle 2.45 la finale mondiale del salto in alto con il campione olimpico Gianmarco Tamberi. Avet… - Davide_M5 : @GiovaDS17 @Campanelli11 Io ho ancora negli occhi gli erroracci di De Ligt contro Villareal (andata e ritorno) e in… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Mondiali di atletica 18 luglio: De Grasse non correrà i 200, salta la sfida con Tortu. Stanotte Tamberi nella finale del sa… - repubblica : Mondiali di atletica 18 luglio: De Grasse non correrà i 200, salta la sfida con Tortu. Stanotte Tamberi nella final… -