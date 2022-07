Fiera Milano | ufficio a Bruxelles con Regione Lombardia

(Di lunedì 18 luglio 2022) Firmata una convenzione con la Giunta regionale.entra così a far parte di Casanella "capitale dell’Europa". L'ad Luca Palermo: "Portare le eccellenze del settore fieristico italiano nel cuore dell’Europa consolidando il nostro ruolo strategico a sostegno delle imprese". Attilio Fontana: "Consquadra lombarda ancora più competitiva”

ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ANCHE IL SOTTOSEGRETARIO ALPARONE (mi-lorenteggio.com) Milano, 18 luglio 2022. Fiera Milano apre un ufficio di rappresentanza presso la Delegazione di Regione Lombardi ...(Agenzia Vista) Milano, 18 luglio 2022 "Per noi è una giornata importante, riusciamo a portare Fiera Milano e le filiere che rappresenta a Casa Lombardia, uno sbocco per l'industria italiana in Europa ...