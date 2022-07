Elezioni, Draghi bis senza M5s o tutto come prima? Le forze politiche si interrogano (e si dividono) (Di lunedì 18 luglio 2022) Elezioni anticipate, un governo senza Movimento 5 Stelle o un governo con il Movimento 5 stelle? Mario Draghi si presenterà prima al Senato per le comunicazioni alle Camere ma tra le forze ... Leggi su globalist (Di lunedì 18 luglio 2022)anticipate, un governoMovimento 5 Stelle o un governo con il Movimento 5 stelle? Mariosi presenteràal Senato per le comunicazioni alle Camere ma tra le...

Pubblicità

pierofassino : Curioso modo di ragionare di Meloni. Se chiede elezioni è 'per difendere la democrazia'. Se oltre 1000 Sindaci - mo… - ItaliaViva : Vogliamo che #Draghi guidi l'Italia almeno fino alle elezioni del 2023', l'appello di Italia Viva - fleinaudi : Le legislatura in corso è meglio che si chiuda a scadenza naturale per consentire a #Draghi di completare il suo co… - kappagrossi : RT @InsiemeCampania: No alle elezioni anticipate. #avanticondraghi #Draghi - alex_antony17 : RT @AlexBazzaro: Il PD non sa più che fare. Se saluta Conte si gioca il campo largo e i residuali collegi alle elezioni, se se lo tiene str… -