Dybala va alla Roma: ecco chi ha sbloccato la trattativa (Di lunedì 18 luglio 2022) Paulo Dybala è prossimo a diventare un nuovo giocatore della Roma. José Mourinho decisivo nella scelta dell'argentino che ha aspettato invano la mossa dell'Inter Leggi su ilgiornale (Di lunedì 18 luglio 2022) Pauloè prossimo a diventare un nuovo giocatore della. José Mourinho decisivo nella scelta dell'argentino che ha aspettato invano la mossa dell'Inter

Pubblicità

DiMarzio : #Dybala alla @OfficialASRoma , ci siamo! Tutti gli aggiornamenti sulla trattativa e i video della giornata… - repubblica : Calciomercato in diretta: Dybala dice si' alla Roma - AliprandiJacopo : ?? Paulo #Dybala ha detto sì alla Roma! Nella notte è arrivata la risposta del giocatore al club, già oggi la societ… - wolfsjager88 : E pensare che io giocavo a fifa 15 con Dybala alla Roma in carriera, ne è passato di tempo, e ora è PURA REALTÀ È U… - deatoffees : #dybala si suicida come le proprie mani e vola alla #ASRoma tra pro e contro.Avrà uno stipendio più basso,troverà l… -