Dybala - Roma, la delusione dei tifosi del Napoli (Di lunedì 18 luglio 2022) La telenovela più appassionante del calciomercato 2022 volge al termine: Paulo Dybala è in procinto di passare alla Roma di Josè Mourinho . Con disappunto di tutto l'ambiente Napoli che, dopo la ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 18 luglio 2022) La telenovela più appassionante del calciomercato 2022 volge al termine: Pauloè in procinto di passare alladi Josè Mourinho . Con disappunto di tutto l'ambienteche, dopo la ...

Pubblicità

DiMarzio : #Dybala, ad oggi le uniche pretendenti sono #Roma e #Napoli: l'argentino presto dovrebbe prendere una decisione?? - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO DYBALA È DELLA ROMA #SkySport #SkyCalciomercato #Dybala #Roma - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma: #Dybala ha detto 'sì' - SimoneForte10 : RT @magicmm16: Dybala alla Roma ma non leggo ancora scritto 'Inter beffata'. Ah giusto questo vale solo per il Milan - EleDiCi : RT @EdoardoMecca1: A Roma verrà trattato come un Re e con Tammy Abraham formerà un’ottima coppia d’attacco. Buona fortuna a Paulo Dybala ed… -