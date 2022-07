Draghi ha scelto il momento giusto per uscire di scena (Di lunedì 18 luglio 2022) di Carlo Schettino Il presidente del Consiglio ha dato le dimissioni, sulle pagine dei giornaloni e ovunque sui social imperversa il pianto strappalacrime di decine di “pennivendoli” che invocano il ripensamento di Mario Draghi e la fine della legislatura per terminare i suoi essenziali compiti e “preparare” elezioni ordinate e democratiche. Ma guardando con attenzione quello che è successo, credo che Draghi ha agito pro-domo sua e non per il paese. Vediamo perché: 1) Maggioranza. Il governo avrebbe la maggioranza anche senza M5s eppure ritiene, per una esigenza “istituzionale”, di dimettersi rispettando il popolo elettore. La verità è più probabilmente che le nubi all’orizzonte siano foriere di cattivi auspici per il “migliore”. Le riforme al fine del ricevimento delle tranches dei finanziamenti potrebbero non essere ultimate in tempo e non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) di Carlo Schettino Il presidente del Consiglio ha dato le dimissioni, sulle pagine dei giornaloni e ovunque sui social imperversa il pianto strappalacrime di decine di “pennivendoli” che invocano il ripensamento di Marioe la fine della legislatura per terminare i suoi essenziali compiti e “preparare” elezioni ordinate e democratiche. Ma guardando con attenzione quello che è successo, credo cheha agito pro-domo sua e non per il paese. Vediamo perché: 1) Maggioranza. Il governo avrebbe la maggioranza anche senza M5s eppure ritiene, per una esigenza “istituzionale”, di dimettersi rispettando il popolo elettore. La verità è più probabilmente che le nubi all’orizzonte siano foriere di cattivi auspici per il “migliore”. Le riforme al fine del ricevimento delle tranches dei finanziamenti potrebbero non essere ultimate in tempo e non ...

