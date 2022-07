Crisi governo, Renzi: “O c’è Draghi o si vota” (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – “O c’è Draghi o si va a votare. Secondo me Salvini e Berlusconi, dopo questa vicenda, sono più vicini a una lista unica. Dentro il Pd qualcuno dirà a Letta ‘anche basta con Conte’, e Di Battista e Raggi faranno le scarpe a Conte”. Così Matteo Renzi ospite di ‘L’aria che tira estate’ su La7 sugli scenari aperti dalle dimissioni del premier e dalla Crisi di governo. “Draghi dovrà decidere e io mi auguro, e penso che andrà a finire così, faccia prevalere il senso delle istituzioni che lo caratterizza da sempre, perché Draghi sa rispettare le istituzioni”, scandisce il leader di Italia Viva. “Draghi è uno statista che pensa al Paese, Conte – attacca – è uno stagista che pensa ai grillini, gente malata per i sondaggi, che pensa ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – “O c’èo si va are. Secondo me Salvini e Berlusconi, dopo questa vicenda, sono più vicini a una lista unica. Dentro il Pd qualcuno dirà a Letta ‘anche basta con Conte’, e Di Battista e Raggi faranno le scarpe a Conte”. Così Matteoospite di ‘L’aria che tira estate’ su La7 sugli scenari aperti dalle dimissioni del premier e dalladi. “dovrà decidere e io mi auguro, e penso che andrà a finire così, faccia prevalere il senso delle istituzioni che lo caratterizza da sempre, perchésa rispettare le istituzioni”, scandisce il leader di Italia Viva. “è uno statista che pensa al Paese, Conte – attacca – è uno stagista che pensa ai grillini, gente malata per i sondaggi, che pensa ...

