Crisi governo, clima teso in congiunta M5S (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Si surriscaldano gli animi nel corso della lunga assemblea congiunta M5S. A quanto apprende l'Adnkronos il deputato Riccardo Tucci avrebbe chiesto le dimissioni dell'intero direttivo pentastellato alla Camera perché contro la linea espressa dal leader Giuseppe Conte. Tucci ha chiesto ai membri del direttivo di chiarire le loro posizioni: "Devono adeguarsi alla linea del Movimento altrimenti si possono dimettere", avrebbe detto il parlamentare. L'articolo proviene da Italia Sera.

