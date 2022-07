Chiara Ferragni nuda infiamma il web, il messaggio ai fan: «Free the nipple» (Di lunedì 18 luglio 2022) Chiara Ferragni quest’estate ha lanciato in Italia l’hashtag: «Free the nipple» e da allora non perde occasione per pubblicare ogni settimana foto sempre più hot. Prima i pantaloni invisibili, poi la schiena scoperta e adesso anche i capezzoli, coperti però rigorosamanete con due cuoricini bianchi per evitare la censura di Instagram. L’influcer e imprenditrice digitale si trova in vacanza con gli amici a Saint-Tropez da circa una settimana, mentre il marito Fedez è rimasto con i due figli a Milano. Impegnata tra tuffi, cene in compagnia degli amici e barche di lusso la Ferragni però non dimentica di aggiornare i suoi amati follower, arrivati ormai a quasi 28 Milioni. Free the nipple «Liberate i capezzoli» è un movimento contro la censura del capezzolo femminile e ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 18 luglio 2022)quest’estate ha lanciato in Italia l’hashtag: «the» e da allora non perde occasione per pubblicare ogni settimana foto sempre più hot. Prima i pantaloni invisibili, poi la schiena scoperta e adesso anche i capezzoli, coperti però rigorosamanete con due cuoricini bianchi per evitare la censura di Instagram. L’influcer e imprenditrice digitale si trova in vacanza con gli amici a Saint-Tropez da circa una settimana, mentre il marito Fedez è rimasto con i due figli a Milano. Impegnata tra tuffi, cene in compagnia degli amici e barche di lusso laperò non dimentica di aggiornare i suoi amati follower, arrivati ormai a quasi 28 Milioni.the«Liberate i capezzoli» è un movimento contro la censura del capezzolo femminile e ...

