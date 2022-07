Certaldo | crolla il solaio di una casa | una donna finisce in cantina - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

Nazione_Empoli : Certaldo, crolla il solaio di una casa: una donna finisce in cantina -

L'intervento dei vigili del fuoco dopo il crollo di un solaio a(Firenze), 18 luglio 2022 - Paura a. In via Tavolese, nella località Marcialla, è crollato il solaio di una casa . Una donna è rimasta coinvolta nel crollo ed è caduta nella cantina ...I vigili del fuoco del comando di Firenze , distaccamento di Castelfiorentino, sono intervenuti nel comune diin località Marcialla in Via Tavolese, per il soccorso ad una persona coinvolta a seguito del crollo del solaio dell'abitazione cadendo nella cantina. L'edificio è in fase di ristrutturazione.Certaldo (Firenze), 18 luglio 2022 - Paura a Certaldo. In via Tavolese, nella località Marcialla, è crollato il solaio di una casa. Una donna è rimasta coinvolta nel crollo ed è caduta nella cantina d ...CERTALDO: L'edificio in cui è avvenuto il cedimento è in ristrutturazione. La donna è stata ricoverata in ospedale a Firenze ...