“Caro Federico | oggi avresti 35 anni Non smettere mai di dirmi la tua verità”

(Di lunedì 18 luglio 2022) “Se pesco chi un giorno ha detto che il tempo è un gran dottore.. Lo lego a un sasso stretto stretto e poi lo butto in fondo al mare..”. Lo cantava Loredana Berté in una della sue canzoni più belle, Sei bellissima. Chissà quante volte devono averlo pensato Patrizia e Lino Aldovrandi, da quella maledetta domenica 25 settembre 2005, quando il loro figlio 18enne,, è stato massacrato, all’alba, da 4 poliziotti della questura di Ferrara, poi condannati per “eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi” dopo un lungo processo, conclusosi in Cassazione (3e mezzo di carcere, con l’indulto dopo 6 mesi tornati in servizio). Il 17 luglio 2022avrebbe compiuto 35. Da allora, i suoi genitori sono orfani. Perché, come scrive papà Lino in un bellissimo e commovente post su Facebook “se anche il tempo ...