Caldo record, mercoledì 9 città italiane da bollino rosso. In Francia termometro oltre i 42 gradi (Di lunedì 18 luglio 2022) Tra oggi e domani sono cinque le città con il bollino rosso in Italia: Bolzano, Brescia, Firenze, Latina e Perugia. mercoledì saranno nove, si aggiungeranno Bologna, Genova, Rieti e Roma. Secondo Coldiretti il 2022 è il sesto anno più Caldo mai registrato sulla Terra, almeno fino a questo momento. L’analisi è arrivata grazie all’elaborazione dei dati del National climatic data centre che registra le temperature mondiali dal 1880. Scrive Coldiretti: «La tendenza al surriscaldamento è evidente quest’anno che si classifica fino ad ora al sesto posto tra i più caldi mai registrati nel pianeta con la temperatura sulla superficie della Terra e degli oceani addirittura superiore di 0,85 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo». Guardando i dati dell’Italia però le preoccupazioni ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 luglio 2022) Tra oggi e domani sono cinque lecon ilin Italia: Bolzano, Brescia, Firenze, Latina e Perugia.saranno nove, si aggiungeranno Bologna, Genova, Rieti e Roma. Secondo Coldiretti il 2022 è il sesto anno piùmai registrato sulla Terra, almeno fino a questo momento. L’analisi è arrivata grazie all’elaborazione dei dati del National climatic data centre che registra le temperature mondiali dal 1880. Scrive Coldiretti: «La tendenza al surriscaldamento è evidente quest’anno che si classifica fino ad ora al sesto posto tra i più caldi mai registrati nel pianeta con la temperatura sulla superficie della Terra e degli oceani addirittura superiore di 0,85rispetto alla media del ventesimo secolo». Guardando i dati dell’Italia però le preoccupazioni ...

