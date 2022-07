Calciomercato Napoli: i nomi sul taccuino di Giuntoli (Di lunedì 18 luglio 2022) Il Napoli deve metabolizzare un colpo bello duro. Dopo aver visto sfumare Paulo Dybala (che nella notte ha definitivamente deciso di porre fine alla trattativa dell’estate passando alla Roma di Mourinho), Cristiano Giuntoli dovrà rimboccarsi le maniche. Il ds degli azzurri sarà chiamato ad un Calciomercato di tutto rispetto per risollevare l’animo dei tifosi ormai delusi ed amareggiati per aver visto andar via i suoi calciatori più rappresentativi e per aver visto sfumare una stella assoluta come l’argentino ex Juventus. Calciomercato Napoli: le mosse della società La dirigenza partenopea dovrà darsi da fare. Alla fine del Calciomercato ormai manca poco più di un mese e le toppe da apporre alla rosa nelle mani di mister Spalletti sono diverse. Questione ... Leggi su zon (Di lunedì 18 luglio 2022) Ildeve metabolizzare un colpo bello duro. Dopo aver visto sfumare Paulo Dybala (che nella notte ha definitivamente deciso di porre fine alla trattativa dell’estate passando alla Roma di Mourinho), Cristianodovrà rimboccarsi le maniche. Il ds degli azzurri sarà chiamato ad undi tutto rispetto per risollevare l’animo dei tifosi ormai delusi ed amareggiati per aver visto andar via i suoi calciatori più rappresentativi e per aver visto sfumare una stella assoluta come l’argentino ex Juventus.: le mosse della società La dirigenza partenopea dovrà darsi da fare. Alla fine delormai manca poco più di un mese e le toppe da apporre alla rosa nelle mani di mister Spalletti sono diverse. Questione ...

