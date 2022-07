Calciomercato Juventus, Pau Torres accantonato: una richiesta non sarebbe piaciuta (Di lunedì 18 luglio 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri potrebbero abbandonare la pista Pau Torres dopo una richiesta del Villarreal che non è piaciuta Matthijs de Ligt a breve è pronto a diventare un nuovo calciatore del Bayern Monaco e così, dalle parti di Torino, si sono subito attivati per provare a mettere sotto contratto il sostituto dell’olandese. Tra i nomi tenuti in considerazione c’è quello di Pau Torres che, però, non è un obiettivo facile da raggiungere. Il Villarreal, infatti, continua a chiedere 50 milioni di euro. richiesta che non è piaciuta alla Juve che, nonostante il gradimento del giocatore, vede raffreddarsi questa pista per il prezzo troppo alto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 luglio 2022): i bianconeri potrebbero abbandonare la pista Paudopo unadel Villarreal che non èMatthijs de Ligt a breve è pronto a diventare un nuovo calciatore del Bayern Monaco e così, dalle parti di Torino, si sono subito attivati per provare a mettere sotto contratto il sostituto dell’olandese. Tra i nomi tenuti in considerazione c’è quello di Pauche, però, non è un obiettivo facile da raggiungere. Il Villarreal, infatti, continua a chiedere 50 milioni di euro.che non èalla Juve che, nonostante il gradimento del giocatore, vede raffreddarsi questa pista per il prezzo troppo alto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS ...

