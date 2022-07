A che ora corre Filippo Tortu nei 200 metri? Orario preciso batteria, programma Mondiali di atletica, tv, avversari (Di lunedì 18 luglio 2022) Si avvicina il primo momento della verità per Filippo Tortu, ormai pronto al debutto ufficiale nei Campionati Mondiali di atletica 2022 in corso di svolgimento a Eugene (Oregon, USA). Lo sprinter brianzolo sarà impegnato infatti nella notte italiana tra lunedì 18 e martedì 19 luglio nelle batterie dei 200 metri, con l’obiettivo di superare il turno e raggiungere le semifinali iridate. Il Campione Olimpico di Tokyo 2021 con la staffetta azzurra 4×100, che vanta un record personale di 20.11 sulla distanza, dovrà presumibilmente aggirarsi nei paraggi del personal best per poter chiudere la batteria nelle prime tre posizioni strappando così il pass diretto per la fase successiva (in alternativa c’è l’ipotesi ripescaggio per i tre migliori tempi assoluti non ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) Si avvicina il primo momento della verità per, ormai pronto al debutto ufficiale nei Campionatidi2022 in corso di svolgimento a Eugene (Oregon, USA). Lo sprinter brianzolo sarà impegnato infatti nella notte italiana tra lunedì 18 e martedì 19 luglio nelle batterie dei 200, con l’obiettivo di superare il turno e raggiungere le semifinali iridate. Il Campione Olimpico di Tokyo 2021 con la staffetta azzurra 4×100, che vanta un record personale di 20.11 sulla distanza, dovrà presumibilmente aggirarsi nei paraggi del personal best per poter chiudere lanelle prime tre posizioni strappando così il pass diretto per la fase successiva (in alternativa c’è l’ipotesi ripescaggio per i tre migliori tempi assoluti non ...

