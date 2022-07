Valeria Marini: “Volevo farmi suora e chiudermi in convento” (Di domenica 17 luglio 2022) Negli anni Valeria Marini ha sempre detto di avere tanta fede e di essere una ‘cattolica praticante’. La star del Bagaglino ha trovato il tempo per la preghiera anche nella casa del Grande Fratello Vip. Oggi però arriva una confessione choc gold: Valeria Marini un anno fa ha pensato di farsi suora e chiudersi in convento. In un’intervista rilasciata al Corriere, la showgirl ha parlato del suo rapporto con la Chiesa, del Papa e del conforto trovato nella fede. “L’ultima volta che mi sono confessata? Un paio di mesi fa. Mentre a messa due settimane fa, alla Madonna del Pozzo a Roma: è la mia chiesa preferita assieme al Santuario della Madonna del Miracolo. Prego tutte le sere: Ave Maria, Padre nostro e Gloria al padre. Ma va bene anche una preghiera che ti viene dal cuore a seconda del ... Leggi su biccy (Di domenica 17 luglio 2022) Negli anniha sempre detto di avere tanta fede e di essere una ‘cattolica praticante’. La star del Bagaglino ha trovato il tempo per la preghiera anche nella casa del Grande Fratello Vip. Oggi però arriva una confessione choc gold:un anno fa ha pensato di farsie chiudersi in. In un’intervista rilasciata al Corriere, la showgirl ha parlato del suo rapporto con la Chiesa, del Papa e del conforto trovato nella fede. “L’ultima volta che mi sono confessata? Un paio di mesi fa. Mentre a messa due settimane fa, alla Madonna del Pozzo a Roma: è la mia chiesa preferita assieme al Santuario della Madonna del Miracolo. Prego tutte le sere: Ave Maria, Padre nostro e Gloria al padre. Ma va bene anche una preghiera che ti viene dal cuore a seconda del ...

