Agenpress : Ucraina. Liza, bimba down, uccisa dalle bombe russe, è stata sepolta. La mamma è in terapia intensiva… -

Agenzia ANSA

Liza, bimba down, uccisa dalle bombe russe, è stata. La mamma è in terapia intensiva Altre News. Liza, bimba down, uccisa dalle bombe russe, è stata. La mamma è in terapia ...E' stataoggi con una corona di fiori bianchi sulla testa Liza Dmitrieva, la bambina di quattro anni con sindrome di Down uccisa nel bombardamento di questa settimana sulla cittàdi Vinnytsia. ... Ucraina: sepolta con una corona bianca la piccola Liza - Europa E' stata sepolta oggi con una corona di fiori bianchi sulla testa Liza Dmitrieva, la bambina di quattro anni con sindrome di Down uccisa nel bombardamento di questa settimana sulla città ucraina di Vi ...Le autorità ucraine avranno bisogno dell’aiuto internazionale per indagare gli oltre novemila crimini commessi dai russi, mentre il Senato americano discute se definire la Russia uno stato sponsor del ...