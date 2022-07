Tutte le ciclabili sono buone e giuste? Io ho i miei dubbi… (Di domenica 17 luglio 2022) Qualche settimana fa ho sentito le ruspe nel parco davanti casa mia. sono scesa e ho chiesto cosa stavano facendo. Mi rispondono che stavano costruendo una ciclabile dentro al parco. Un parco botanico pieno di alberi da frutto dimenticati, un parco per uccelli migratori, con ampie zone dove non si falciava per preservare fiori e insetti, un parco poco antropizzato, dove la gente raccoglieva erbe spontanee e i bambini trovavano angoli di natura intatta dove giocare. Ebbene dentro questo bel parco ora ci stanno costruendo una ciclabile, larga due metri, una cesura bianca in mezzo al verde. Promettono che non abbatteranno alberi, non subito almeno, gli faranno solo il pelo, con potature in periodo vietato e radici mozzate. Si viene a sapere che non è stato il quartiere, né la scuola, né il piedibus, né le associazioni ambientaliste a chiedere questa ciclabile. Noi da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Qualche settimana fa ho sentito le ruspe nel parco davanti casa mia.scesa e ho chiesto cosa stavano facendo. Mi rispondono che stavano costruendo una ciclabile dentro al parco. Un parco botanico pieno di alberi da frutto dimenticati, un parco per uccelli migratori, con ampie zone dove non si falciava per preservare fiori e insetti, un parco poco antropizzato, dove la gente raccoglieva erbe spontanee e i bambini trovavano angoli di natura intatta dove giocare. Ebbene dentro questo bel parco ora ci stanno costruendo una ciclabile, larga due metri, una cesura bianca in mezzo al verde. Promettono che non abbatteranno alberi, non subito almeno, gli faranno solo il pelo, con potature in periodo vietato e radici mozzate. Si viene a sapere che non è stato il quartiere, né la scuola, né il piedibus, né le associazioni ambientaliste a chiedere questa ciclabile. Noi da ...

