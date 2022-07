Trovato sul fondo del mare il corpo senza vita del sub disperso a Ladispoli (Di domenica 17 luglio 2022) Ladispoli – Dopo numerose ore di ricerche, coordinate dalla Guardia Costiera di Civitavecchia, alle ore 10.00 circa di questa mattina è stato individuato il corpo del sub disperso nelle acque di Ladispoli il giorno 15 luglio (leggi qui). A segnalare il cadavere del settantenne due pescatori subacquei in immersione, a circa un miglio e mezzo al largo della località Torre Flavia del comune di Ladispoli. Il corpo dell’uomo giaceva supino su un fondale di circa 10 metri. Con il coordinamento della Sala Operativa della Centro di soccorso marittimo di Civitavecchia, tre unità navali della Guardia Costiera, già impegnate nelle operazioni di ricerca dell’uomo con l’ausilio di un aereo ATR della Guardia Costiera, sono state fatte convergere nella zona di ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 17 luglio 2022)– Dopo numerose ore di ricerche, coordinate dalla Guardia Costiera di Civecchia, alle ore 10.00 circa di questa mattina è stato individuato ildel subnelle acque diil giorno 15 luglio (leggi qui). A segnalare il cadavere del settantenne due pescatori subacquei in immersione, a circa un miglio e mezzo al largo della località Torre Flavia del comune di. Ildell’uomo giaceva supino su un fondale di circa 10 metri. Con il coordinamento della Sala Operativa della Centro di soccorso marittimo di Civecchia, tre unità navali della Guardia Costiera, già impegnate nelle operazioni di ricerca dell’uomo con l’ausilio di un aereo ATR della Guardia Costiera, sono state fatte convergere nella zona di ...

