Scandinavia infelice | ecco cosa accade nella piatta Danimarca | occhio alla Jantelov

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 luglio 2022) Benvenuti nel paese che di compiaciuta abnegazione e semplicità, ha fatto il principio cardine del proprio stile di vita. Benvenuti nel Paese della cortese distanza, della Sirenetta e delle bollenti tasse. Regno di, terra madre di ogni perfezione, che si fregia di incontestabili virtù universali e che mai e poi mai si sognerebbe di ammettere, che all'orizzonte del loro paesaggio piatto come un immenso campo da golf, esistano tra un birrificio e l'altro, dei peccati degni di essere inscritti in quellabrutta brutta brutta, che si chiama fce umanità. Cercando di non pestare un Lego lungo la Strøget, ho potuto con l'aiuto di esperienza e qualche autoctono testimone, osservare dove i nostri amici ex vichinghi generalmente distolgono lo sguardo. I danesi sono conosciuti nel mondo per molte cose: la Birra, le Bionde e ...