Qualificazioni Atp Gstaad 2022 | Cobolli | Zeppieri e Vavassori eliminati all’esordio

(Di domenica 17 luglio 2022) Niente da fare per Flavio, eliminato al primo turno delledel torneo Atp 250 di. In Svizzera l’azzurro classe, numero 137 del mondo, è stato sconfitto in due set dal cileno Nicolas Jarry con il punteggio di 7-6(5) 7-5 in poco meno di due ore di gioco. Una partita tirata, ma che alla fine ha visto prevalere il 26enne di Santiago, numero 3 del tabellone cadetto. Bravoad annullare le uniche due palle break del primo set, di cui un set point nel decimo gioco. Nel tiebreak l’azzurro è mancato nel momento chiave, quando si è trovato a servire in vantaggio 5-4 andando a perdere entrambi i punti in battuta. Nel secondo set Jarry va avanti di un break, poi spreca match point nel decimo gioco e subisce il controbreak di, che lotta con le ...

