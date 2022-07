"Perché è l'unico che vuole i 5 stelle". De Masi svela il piano del premier spiazza Veronica Gentili (Di domenica 17 luglio 2022) Il sociologo grillino Domenico De Masi rivela un retroscena piccantissimo sulla crisi di governo che sta paralizzando il Paese intero. Il parlamentare ospite oggi, 17 luglio, nello studio di Controcorrente, spiega alla conduttrice Veronica Gentili Perché Mario Draghi ha detto che può governare soltanto se nella maggioranza resta anche il Movimento 5 stelle. "Vorrebbe prendere la palla al balzo per andare via Perché ci sta rimettendo molto". Perchè Draghi è l'unico che vuole i 5 stelle al governo? Domenico De Masi: "Vorrebbe prendere la palla al balzo per andare via perchè ci sta rimettendo molto" #Controcorrente pic.twitter.com/sV6fW6g5Za — Controcorrente (@Controcorrentv) July 17, 2022 "Mario Draghi che non è ... Leggi su iltempo (Di domenica 17 luglio 2022) Il sociologo grillino Domenico Derivela un retroscena piccantissimo sulla crisi di governo che sta paralizzando il Paese intero. Il parlamentare ospite oggi, 17 luglio, nello studio di Controcorrente, spiega alla conduttriceMario Draghi ha detto che può governare soltanto se nella maggioranza resta anche il Movimento 5. "Vorrebbe prendere la palla al balzo per andare viaci sta rimettendo molto". Perchè Draghi è l'chei 5al governo? Domenico De: "Vorrebbe prendere la palla al balzo per andare via perchè ci sta rimettendo molto" #Controcorrente pic.twitter.com/sV6fW6g5Za — Controcorrente (@Controcorrentv) July 17, 2022 "Mario Draghi che non è ...

