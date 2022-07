Palermo Ladies Open, Errani: “Punto a entrare nelle migliori 100 tenniste al mondo” (Di domenica 17 luglio 2022) Palermo – “Non mi sono mai posta grandi obiettivi, ho cercato di dare il meglio giorno dopo giorno. Adesso penso a tornare nelle prime 100, ma non deve essere un’ossessione. Avere un obiettivo può aiutare, ma non deve essere l’unico. Bisogna gestire le cose, allenarsi e fare bene. Tornare nelle prime 100 è qualcosa che ho in testa”. Così Sara Errani, tennista 35enne di Massa Lombarda numero 127 al mondo, alla vigilia dei Palermo Ladies Open, torneo Wta da 275 mila dollari di montepremi che inizia domani con le partite del tabellone principale sui campi in terra rossa del Country Time Club. Errani a Palermo è di casa: per l’azzurra due vittorie nel 2008 e 2012 e due finali perse nei derby con Flavia Pennetta nel 2009 e ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 17 luglio 2022)– “Non mi sono mai posta grandi obiettivi, ho cercato di dare il meglio giorno dopo giorno. Adesso penso a tornareprime 100, ma non deve essere un’ossessione. Avere un obiettivo può aiutare, ma non deve essere l’unico. Bisogna gestire le cose, allenarsi e fare bene. Tornareprime 100 è qualcosa che ho in testa”. Così Sara, tennista 35enne di Massa Lombarda numero 127 al, alla vigilia dei, torneo Wta da 275 mila dollari di montepremi che inizia domani con le partite del tabellone principale sui campi in terra rossa del Country Time Club.è di casa: per l’azzurra due vittorie nel 2008 e 2012 e due finali perse nei derby con Flavia Pennetta nel 2009 e ...

