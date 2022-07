(Di domenica 17 luglio 2022) Ha sempre detto che senza cinque stelle non si governa. Ma Conte non conta più nulla. E le istituzioni mondiali che lo portano in palmo di mano non possono essere abbandonate

La quarta ipotesi è questa:prossime settimane la guerra ucrainapotrebbe avere clamorosi ... Del resto oggi Draghi quali condizioni potrebbe imporre ai partiti per restare Avere lelibere ...Per Draghi cambia qualcosa il fatto che ci sia un gruppo di ex M5s che gli assicurino il voto di fiducia mercoledì Una scissione nei Cinque stelle, che non portasse però le insegne del movimento ... Nelle mani di Draghi. Cambiare idea quando la Patria chiama non è reato (di U. Magri) Ha sempre detto che senza cinque stelle non si governa. Ma Conte non conta più nulla. E le istituzioni mondiali che lo portano in palmo di mano non possono ...Per Draghi una scissione nei Cinque stelle, che non portasse però le insegne del movimento nella maggioranza, potrebbe bastare a ripensarci Una manovra di persuasione potrebbe coinvolgere anche il Co ...