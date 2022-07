Napoli-Perugia: super gol di uno scatenato Kvaratskhelia, assist di Osimhen (VIDEO) (Di domenica 17 luglio 2022) Il VIDEO del gol di Kvaratskhelia che ha sbloccato l’amichevole tra Napoli e Perugia. Rete fantastica del georgiano, che appare molto a suo agio in campo e non perde occasioni per dimostrare le sue qualità. KK, così soprannominato dai tifosi, dialoga alla grande con i compagni e riesce a battere il portiere avversario dopo una triangolazione chiusa con Osimhen. Ciò che sorprende è la velocità con sui è svolta l’azione, aperta e chiusa da Kvaratskhelia. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) Ildel gol diche ha sbloccato l’amichevole tra. Rete fantastica del georgiano, che appare molto a suo agio in campo e non perde occasioni per dimostrare le sue qualità. KK, così soprannominato dai tifosi, dialoga alla grande con i compagni e riesce a battere il portiere avversario dopo una triangolazione chiusa con. Ciò che sorprende è la velocità con sui è svolta l’azione, aperta e chiusa da. In alto il. SportFace.

