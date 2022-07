Napoli-Perugia oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2022 (Di domenica 17 luglio 2022) Sta per terminare il conto alla rovescia per Napoli-Perugia, amichevole precampionato 2022/2023: ecco le informazioni per seguire la partita. Nel corso del ritiro di Dimaro, gli azzurri affrontano la formazione umbra di Serie B, guidata da Fabrizio Castori, sostituto di Massimiliano Alvini. Fischio d’inizio fissato per le ore 18.00 di domenica 17 luglio. La partita sarà visibili in diretta streaming sulla pagina Facebook del Napoli, mentre Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale e la cronaca al termine per non perdersi alcuna emozione. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) Sta per terminare il conto alla rovescia perprecampionato/2023: ecco le informazioni per seguire la partita. Nel corso del ritiro di Dimaro, gli azzurri affrontano la formazione umbra di Serie B, guidata da Fabrizio Castori, sostituto di Massimiliano Alvini. Fischio d’inizio fissato per le ore 18.00 di domenica 17 luglio. La partita sarà visibili in direttasulla pagina Facebook del, mentre Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale e la cronaca al termine per non perdersi alcuna emozione. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE SportFace.

