Monza, Galliani non si ferma: inserimento deciso sul giocatore della Juventus! (Di domenica 17 luglio 2022) Tra le neo promosse in Serie A, il Monza è senza ombra di dubbio la società che sta facendo faville in questo calciomercato. Il Ds Adriano Galliani lavora su più fronti per regalare a Stroppa una rosa degna della parte sinistra della classifica. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i brianzoli avrebbero puntato Filippo Ranocchia. Entro martedì dovrebbe esserci un incontro con la Juventus per definire le cifre del riscatto e del controriscatto. Ranocchia Monza Juventus In caso di esito positivo tra le parti, il condor avrebbe il via libera per discutere le cifre dell’ingaggio con gli agenti del calciatore. I presupposti per una fumata bianca nei prossimi giorni potrebbero esserci tutti. Il presidente Berlusconi ha attirato l’attenzione di mezza Serie A, non resta che attendere ... Leggi su rompipallone (Di domenica 17 luglio 2022) Tra le neo promosse in Serie A, ilè senza ombra di dubbio la società che sta facendo faville in questo calciomercato. Il Ds Adrianolavora su più fronti per regalare a Stroppa una rosa degnaparte sinistraclassifica. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i brianzoli avrebbero puntato Filippo Ranocchia. Entro martedì dovrebbe esserci un incontro con la Juventus per definire le cifre del riscatto e del controriscatto. RanocchiaJuventus In caso di esito positivo tra le parti, il condor avrebbe il via libera per discutere le cifre dell’ingaggio con gli agenti del calciatore. I presupposti per una fumata bianca nei prossimi giorni potrebbero esserci tutti. Il presidente Berlusconi ha attirato l’attenzione di mezza Serie A, non resta che attendere ...

Pubblicità

tvdellosport : ??MONZA, INTERESSE PER GAGLIARDINI Dopo Sensi e in attesa di Pinamonti, l'asse Monza-Inter potrebbe arricchirsi ul… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @ACMonza, l'ad #Galliani ha parlato con gli intermediari di #Cavani - MCriscitiello : Esclusiva - Blitz notturno del Monza. Dopo l’accelerata di ieri sera per Pinamonti, Galliani prova a chiudere per G… - RMida89 : @86_longo @cmdotcom Il Monza compra da tutti tranne che da noi?????? tra 10 anni wikileaks pubblicherà le intercettazi… - mrandroid02 : Mercato Galliani show: i prossimi nomi in agenda -