Mistero in Grecia | aereo cargo ucraino precipita in fiamme a Paleochori | 8 morti

Pubblicità

maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Grecia: si schianta aereo cargo ucraino con un carico pericoloso, allerta a… - paolo_r_2012 : Aereo cargo ucraino precipita in Grecia: 8 persone a bordo e il mistero delle 11 tonnellate di “materiale pericolos… - pierlugrasso74 : @Aokaze87 @malessandravar1 In Grecia tra IV e V sec. a.C Tutto quello che l'umanità ha prodotto da Gilgameš in poi… - EdizioniEO : RT @LeggilaGrecia: 'Mille sospiri' il nuovo romanzo di Ioanna Karistiani, traduzione di Maurizio De Rosa, @EdizioniEO. Un romanzo velato di… - LeggilaGrecia : 'Mille sospiri' il nuovo romanzo di Ioanna Karistiani, traduzione di Maurizio De Rosa, @EdizioniEO. Un romanzo vela… -

Gazzetta del Sud

Le ricerche Intanto esercito, esperti di esplosivi e personale della Commissione greca per l'energia atomica sono al lavoro nell'area del nord dellain cui nella notte si è schiantato l'aereo ...Il dramma Erano otto - secondo quanto riferito dalle autorità locali - le persone a bordo dell'aereo cargo ucraino schiantatosi in. Tutti i passeggeri sono morti . Sulla base delle prime ... Mistero in Grecia, aereo cargo ucraino precipita in fiamme a Paleochori La popolazione ha visto una palla di fuoco in cielo, e dopo lo schianto si teme per la tossicità del carico, con due pompieri finiti in ospedale ...Gli esperti dell’esercito e della Commissione greca per l’energia atomica utilizzeranno un drone per avvicinarsi al relitto del misterioso aereo cargo ...