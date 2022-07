L’assemblea dei parlamentari M5s è spaccata, ma 3 su 4 stanno con Conte. Tra i “governisti” anche D’Incà (Di domenica 17 luglio 2022) È in corso L’assemblea di deputati e senatori pentastellati con il leader del M5s Giuseppe Conte. La riunione, sospesa ieri sera a causa della mancanza di una posizione comune sulla crisi di governo, si sta svolgendo da remoto, via Zoom. Le tensioni restano, anche se starebbe prevalendo la linea dura nei confronti dell’esecutivo. Se ieri era montata la protesta dei parlamentari contrari alla decisione di aprire una crisi di governo, con almeno 8 interventi contro la leadership contiana, oggi sono oltre 30 quelli che hanno preso parola per avallare la linea dell’ex premier. Secondo l’agenzia di stampa Nova, sarebbero 36 gli «alleati» del leader pentastellato, contro i 13 che vorrebbero confermare la loro fiducia a Mario Draghi. Tra loro il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, ... Leggi su open.online (Di domenica 17 luglio 2022) È in corsodi deputati e senatori pentastellati con il leader del M5s Giuseppe. La riunione, sospesa ieri sera a causa della mancanza di una posizione comune sulla crisi di governo, si sta svolgendo da remoto, via Zoom. Le tensioni restano,se starebbe prevalendo la linea dura nei confronti dell’esecutivo. Se ieri era montata la protesta deicontrari alla decisione di aprire una crisi di governo, con almeno 8 interventi contro la leadership contiana, oggi sono oltre 30 quelli che hanno preso parola per avallare la linea dell’ex premier. Secondo l’agenzia di stampa Nova, sarebbero 36 gli «alleati» del leader pentastellato, contro i 13 che vorrebbero confermare la loro fiducia a Mario Draghi. Tra loro il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico, ...

