Landini | “Serve governo nel pieno delle sue funzioni per rispondere ai problemi delle persone che non arrivano alla fine del mese”

(Di domenica 17 luglio 2022) “L’assillo deve essere come si risponde a quelli che nondel: c’è un, nessuno è stato né sfiduciato, né messo in minoranza, si assumano le responsabilità per farlo. Io voglio confrontarmi, con il presidente del Consiglio, ci siamo incontrati il 12 luglio, lui ci ha proposto di incontrarci il 26 o il 27 luglio per poter discutere dei provvedimenti. Io sono pronto a incontrare Mario Draghi e penso che sia importante che le forze politiche si assumano le responsabilità”. Lo ha detto il segretario della Cgil, Mauriziofesta di Articolo Uno a Bologna, commentando la crisi diin corso. Sul palco, insieme a lui, c’era Roberto Speranza, che ha attirato, con la sua presenza, un gruppo di no vax che hanno ...

Oraun governo nel pieno delle sue funzioni. Noi abbiamo fatto uno sciopero generale contro ... Maurizio, segretario della Cgil, interviene alla festa nazionale di Articolo 1, a Bologna, ...All'Italia, mai come ora,un leader forte". Come se un leader uscito dall'investitura ... Il sindacato di Maurizioieri ha diffuso una nota per mettere in guardia dai rischi che correrebbe ... Landini: “Serve governo nel pieno delle sue funzioni per rispondere ai problemi delle persone che non… Ieri il leader M5s, in diretta Facebook, ha chiesto "risposte chiare" al premier, altrimenti il Movimento "resterà fuori dal governo". In mattinata è ripreso l'incontro virtuale con i parlamentari: un ...Il segretario della Cgil a Repubblica: "L'assillo deve essere come si risponde a quelli che alla fine del mese non ci arrivano. Io non mi metto a ...