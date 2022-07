La moglie di Jovanotti invitata ad allontanarsi dal Jova Beach Party: ecco cosa è successo (Di domenica 17 luglio 2022) Molte sono state le polemiche che ha sollevato il Jova Beach Party, soprattutto da parte degli ambientalisti. Ultimamente, poi, è spuntato un video dell’evento in cui la moglie del noto cantante viene invitata ad allontanarsi da un addetto alla sicurezza. cosa è accaduto? Scopriamolo insieme Tutti sanno che ogni evento musicale di Lorenzo Cherubini si è sempre rivelato memorabile. L’artista della capitale, infatti, ha un numero davvero sterminato di sostenitori che lo seguono in ogni sua apparizione pubblica. Ultimamente, poi, sta tenendo il celeberrimo Jova Beach Party e le persone che ne stanno prendendo parte sono davvero tantissime. Proprio il grande impatto di ogni suo concerto, però, è al centro di mille ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 17 luglio 2022) Molte sono state le polemiche che ha sollevato il, soprattutto da parte degli ambientalisti. Ultimamente, poi, è spuntato un video dell’evento in cui ladel noto cantante vieneadda un addetto alla sicurezza.è accaduto? Scopriamolo insieme Tutti sanno che ogni evento musicale di Lorenzo Cherubini si è sempre rivelato memorabile. L’artista della capitale, infatti, ha un numero davvero sterminato di sostenitori che lo seguono in ogni sua apparizione pubblica. Ultimamente, poi, sta tenendo il celeberrimoe le persone che ne stanno prendendo parte sono davvero tantissime. Proprio il grande impatto di ogni suo concerto, però, è al centro di mille ...

