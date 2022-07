La Gen Z non usa Google, ma Instagram e TikTok, per informarsi. Lo dice Google (Di domenica 17 luglio 2022) TikTok e Instagram potrebbero spodestare Google come strumento di ricerca per eccellenza su Internet. Non nel breve periodo ovviamente, ma, stando ad una ricerca interna effettuata proprio da Big G e riportata da Techcrunch, il rischio è che i più giovani possano perdere l'abitudine di usare gli strumenti del colosso di Mountain View preferendo i social network. Secondo questa indagine, basata su un gruppo di utenti di età compresa tra 18 e 24 anni negli Stati Uniti, quasi un giovane su due della Gen Z - ossia chi è nato tra la fine degli anni Novanta e i primi anni '10 del nuovo millennio – passa prima da TikTok o Instagram per fare ricerche piuttosto che utilizzare Search o Google Maps. A lanciare l'allarme è Prabhakar Raghavan, vicepresidente senior ... Leggi su gqitalia (Di domenica 17 luglio 2022)potrebbero spodestarecome strumento di ricerca per eccellenza su Internet. Non nel breve periodo ovviamente, ma, stando ad una ricerca interna effettuata proprio da Big G e riportata da Techcrunch, il rischio è che i più giovani possano perdere l'abitudine di usare gli strumenti del colosso di Mountain View preferendo i social network. Secondo questa indagine, basata su un gruppo di utenti di età compresa tra 18 e 24 anni negli Stati Uniti, quasi un giovane su due della Gen Z - ossia chi è nato tra la fine degli anni Novanta e i primi anni '10 del nuovo millennio – passa prima daper fare ricerche piuttosto che utilizzare Search oMaps. A lanciare l'allarme è Prabhakar Raghavan, vicepresidente senior ...

