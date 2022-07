Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati a Las Vegas (Di domenica 17 luglio 2022) Come racconta TMZ che ha scovato la licenza matrimoniale, i due hanno detto «sì» nel corso del weekend in gran segreto. Tre mesi dopo l'anello con diamante e 20 mesi dopo il ritorno di fiamma. È la prova che la seconda volta può essere quella giusta Leggi su vanityfair (Di domenica 17 luglio 2022) Come racconta TMZ che ha scovato la licenza matrimoniale, i due hanno detto «sì» nel corso del weekend in gran segreto. Tre mesi dopo l'anello con diamante e 20 mesi dopo il ritorno di fiamma. È la prova che la seconda volta può essere quella giusta

