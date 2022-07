Gioco erotico finito in tragedia: la vittima è un ex rugbista inglese (Di domenica 17 luglio 2022) Emergono nuovi dettagli sulla vicenda avvenuta ieri a Firenze: la vittima si chiamava Ricky Bibey ed era un ex-rugbista con trascorsi nella Nazionale inglese. La compagna resta ricoverata in ospedale in gravi condizioni Leggi su ilgiornale (Di domenica 17 luglio 2022) Emergono nuovi dettagli sulla vicenda avvenuta ieri a Firenze: lasi chiamava Ricky Bibey ed era un ex-con trascorsi nella Nazionale. La compagna resta ricoverata in ospedale in gravi condizioni

