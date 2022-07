Gianni Morandi | in radio il singolo La Ola | scritto da Jovanotti | il video

(Di domenica 17 luglio 2022)pubblica il nuovoLa Ola,da, online anche ilufficiale L’estate si fa sentire erisponde con La Ola (Sony-Epic), il nuovo brano da oggi – 15 luglio – ine in digitale. Scritta dae costruita sulle note trascinanti di una bachata dal sapore unico, La Ola batte il tempo dell’estate di, qui in una veste inedita e sorprendente. «La Ola è il terzo brano chehaper me ed è un po’ diverso dagli altri – spiega. È più romantico, cantabile, ma pur sempre un pezzo estivo, da ballare. Emana vibrazioni positive. Una canzone ...

Pubblicità

trash_italiano : Amadeus annuncia il co-conduttore di #Sanremo2023 in tutte le serate: Gianni Morandi. - Raiofficialnews : ?? L'annuncio di Amadeus al @Tg1Rai: Gianni Morandi sarà il co-conduttore di #Sanremo2023, in programma su @RaiUno… - sbonaccini : Bologna dà il benvenuto alla nuova Piazza Lucio Dalla. Presente all’inaugurazione anche Gianni Morandi. - musica_amore : La Ola Gianni Morandi - CPettiti : Gianni Morandi, un'estate al massimo: “Nella vita bisogna andare sempre avanti. Di corsa” -

Stiamo parlando di Giovanni Antonacci, il figlio di Biagio Antonacci e Marianna, figlia di. Scopri le ultime news su Amici .Sempre giovedì 14 luglio, è uscito su YouTube anche un altro video ","La Ola", la nuova canzone che Lorenzo ha scritto per, sempre diretto da Leandro Manuel Emede. L'artista bolognese, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Kledi Kadiu rivela i motivi che l'hanno spinto a lasciare la scuola di Amici. Kladi Kadiu è stato per tanti anni uno dei punti di riferimento di Amici. Intervistato dal settimanale Nuovo, il professor ...