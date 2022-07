Genoa, Blasquez: «Ripagheremo la fiducia dei tifosi» (Di domenica 17 luglio 2022) Le parole di Blasquez, ad del Genoa, in vista della prossima stagione: «Siamo contenti della risposta dei tifosi e siamo già a quota 13 mila» Andres Blasquez, ad del Genoa, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione della prossima stagione. Di seguito le sue parole. «Siamo contenti della risposta dei tifosi e siamo già a quota 13mila, anche di più. Prima di tutto li ringrazio e poi aggiungo che stiamo investendo per avere una squadra forte in Serie B. Vorrei vedere lo stadio pieno, vorrei arrivare a quota 20mila e anche di più. Posso dire che dal primo giorno sentiamo una grande responsabilità e vorremmo sentirla per anni. Incontro tanti tifosi, qualcuno soddisfatto altri meno ma la grande maggioranza è contenta e ci dà una grossa responsabilità. Penso ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022) Le parole di, ad del, in vista della prossima stagione: «Siamo contenti della risposta deie siamo già a quota 13 mila» Andres, ad del, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione della prossima stagione. Di seguito le sue parole. «Siamo contenti della risposta deie siamo già a quota 13mila, anche di più. Prima di tutto li ringrazio e poi aggiungo che stiamo investendo per avere una squadra forte in Serie B. Vorrei vedere lo stadio pieno, vorrei arrivare a quota 20mila e anche di più. Posso dire che dal primo giorno sentiamo una grande responsabilità e vorremmo sentirla per anni. Incontro tanti, qualcuno soddisfatto altri meno ma la grande maggioranza è contenta e ci dà una grossa responsabilità. Penso ...

