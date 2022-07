Fedez, la piccola Vittoria Lucia Ferragni dice “papà” per la prima volta. La reazione del rapper (Di domenica 17 luglio 2022) Vittoria Lucia Ferragni, figlia minore di Federico Lucia in arte Fedez, dice “papà” per la prima volta. Il rapper senza parole Un momento che in tanti aspettavano da tempo ma che arriva – a fatica – dopo mesi di prove e divertenti gag familiari. Vittoria Lucia Ferragni, figlia minore di Fedez, pronuncia finalmente la parola “papà”. Un istante epico e inaspettato considerando che la piccola Vitto – così la chiamano in famiglia – ha tenuto sulle spine il buon Fedez per ben 6 mesi prima di pronunciare la parolina magica che ha fatto capitolare il rapper. Sino ad allora, ... Leggi su 361magazine (Di domenica 17 luglio 2022), figlia minore di Federicoin arte” per la. Ilsenza parole Un momento che in tanti aspettavano da tempo ma che arriva – a fatica – dopo mesi di prove e divertenti gag familiari., figlia minore di, pronuncia finalmente la parola “”. Un istante epico e inaspettato considerando che laVitto – così la chiamano in famiglia – ha tenuto sulle spine il buonper ben 6 mesidi pronunciare la parolina magica che ha fatto capitolare il. Sino ad allora, ...

