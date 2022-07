Diego Costa ancora senza squadra | arriva un’offerta dal Sud America

(Di domenica 17 luglio 2022) Sono ore frenetiche sul fronte calciomercato, anche per i calciatori svincolati. Uno dei giocatori più blasonati rimastiè sicuramente. Ex Atletico Madrid e Chelsea, l’attaccante spagnolo è libero dal 16 gennaio 2022, quando ha risolto il suo contratto con l’Atletico Mineiro. Acto a tante squadre, tra cui la Salernitana, secondo il Mundo Deportivo nelle ultime ore il Penarol avrebbe presentatoal 33enne. Atletico MineiroPenarol Acto a diverse squadre negli ultimi giorni, i Carboneros sono gli unici che sembrano fare sul serio per: resta da capire l’interesse del giocatore verso il campionato uruguaiano. La ...

Trimundial_1930 : @AdrianoAlcarde4 @LeoSpfcNew Diego Costa fraco ?????!?!?!??!! Hahahahahahahahajajajajah - _senorito : Dawson LD Menosse Rak De rittis Laquintana Wallace Cristoforo Lozano Diego Costa Cavani - Mat5353_ : Dawson Maceta-Da silveira-Rak-Oneil Cristoforo Milessi Mendez lozano Rossi Diego Costa - AtleticoMadNow : Penarol express interest in Diego Costa #AtleticoDeMadrid #Atlético #Atleti - fabiodamian17_ : @Matinicolas1994 @Ekremkonur Bentancourt>Diego Costa ?? -

Il prossimo acquisto del mercato del Penarol potrebbe essere Diego Costa: sarebbe stata presentata un'offerta all'ex Atletico Madrid ...