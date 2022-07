Castel del Rio, Fabio ucciso durante una lite: fermato un 17enne (Di domenica 17 luglio 2022) Una lite tra ragazzi, una morte di quelle che si potevano evitare. Eppure anche questa mattina siamo qui a raccontarvi di un ragazzo di 23 anni, ucciso da un ragazzino di 17, fermato poche ore fa dalle forze dell’ordine. Fabio Cappai aveva 23 anni. Lasciato morire davanti a tutti, agonizzante vicino ai campi sportivi di Castel del Rio. Il ragazzo era originario di Moraduccio, al confine con la Toscana. Almeno tre fendenti hanno raggiunto il suo corpo, di cui uno, probabilmente fatale, ha attraversato il costato e raggiunto un polmone. Secondo le ultime notizie che trapelano questa mattina, per l’omicidio di Fabio, sarebbe stato arrestato un ragazzino di 17 anni, residente in Toscana. Il giovanissimo ha confessato e ha indicato ai carabinieri dove trovare il coltello usato per il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 17 luglio 2022) Unatra ragazzi, una morte di quelle che si potevano evitare. Eppure anche questa mattina siamo qui a raccontarvi di un ragazzo di 23 anni,da un ragazzino di 17,poche ore fa dalle forze dell’ordine.Cappai aveva 23 anni. Lasciato morire davanti a tutti, agonizzante vicino ai campi sportivi didel Rio. Il ragazzo era originario di Moraduccio, al confine con la Toscana. Almeno tre fendenti hanno raggiunto il suo corpo, di cui uno, probabilmente fatale, ha attraversato il costato e raggiunto un polmone. Secondo le ultime notizie che trapelano questa mattina, per l’omicidio di, sarebbe stato arrestato un ragazzino di 17 anni, residente in Toscana. Il giovanissimo ha confessato e ha indicato ai carabinieri dove trovare il coltello usato per il ...

